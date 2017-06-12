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В Норвегии готовят законопроект о запрете паранджи в учебных заведениях
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13 Июня 2017 09:12

В Норвегии готовят законопроект о запрете паранджи в учебных заведениях

Инициатива появилась из-за того, что такая одежда затрудняет общение между преподавателями и учениками. Если запрет вступит в силу, он станет первым подобным ограничением в скандинавских странах. Кроме паранджи и никаба, авторы документа предлагают запретить в школах и вузах балаклавы и маски. Большинство норвежских партий уже поддерживают законопроект.

  

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