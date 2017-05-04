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5 Мая 2017 08:05

В Ницце найдена бомба времен Второй мировой войны

Во французской Ницце найдена бомба времен Второй мировой войны. Снаряд весом 250 килограммов обнаружил местный ныряльщик в 50-ти метрах от Английской набережной. Власти экстренно эвакуировали посетителей одного из пляжей в радиусе ста метров от местонахождения смертоносного предмета. Бомба может содержать до 130-ти килограммов взрывчатого вещества. Сейчас ищут способ ее обезвредить.