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В Нигерии конфисковали в частной квартире более 43-х миллионов долларов наличными
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20 Апреля 2017 07:21

В Нигерии конфисковали в частной квартире более 43-х миллионов долларов наличными

Антикоррупционный комитет в Нигерии конфисковал в частной квартире более 43-х миллионов долларов наличными. Наводку сделали бдительные соседи, рассказавшие, что туда часто захаживает уставшая женщина в грязной одежде, которая заносит и выносит клетчатые баулы.

Власти подозревают, что деньги имеют криминальное происхождение.

  

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