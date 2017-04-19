В Нигерии конфисковали в частной квартире более 43-х миллионов долларов наличными

20 Апреля 2017 07:21

Антикоррупционный комитет в Нигерии конфисковал в частной квартире более 43-х миллионов долларов наличными. Наводку сделали бдительные соседи, рассказавшие, что туда часто захаживает уставшая женщина в грязной одежде, которая заносит и выносит клетчатые баулы.

Власти подозревают, что деньги имеют криминальное происхождение.