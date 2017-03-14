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В Нидерландах заговорили о выходе из ЕС
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14 Марта 2017 19:06

В Нидерландах заговорили о выходе из ЕС

После Brexit - Nexit? В Нидерландах заговорили о выходе из ЕС. На теледебатах накануне выборов в парламент сразились действующий премьер Марк Рютте и его соперник - правый популист Геерт Вилдерс. Именно его "Партия свободы", согласно опросам, может завтра победить. В случае успеха правые намерены положить конец иммиграции мусульман в страну и закрыть все действующие на ее территории мечети. Также обещают вывести Нидерланды из-под влияния брюссельской бюрократии. Тем не менее, эксперты отмечают: практически ни одна из других голландских партий не хочет формировать правительство в коалиции с Вилдерсом.

  

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