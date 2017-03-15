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В Нидерландах сегодня проходят выборы в парламент
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15 Марта 2017 07:09

В Нидерландах сегодня проходят выборы в парламент

Их исход считается симптоматичным для всего Евросоюза, ведь в этом году выборы пройдут еще во Франции, Германии и, не исключено, что и в Италии. После Брексита и победы Дональда Трампа, в этом году на кону будущее ЕС - как единого целого. Одним из двух главных претендентов на победу на выборах в Нидерландах стал лидер Партии свободы Герт Вилдерс. Его программа включает запрет мусульманам въезд в страну и закрытие всех мечетей в Королевстве. И позднее - выход из Евросоюза. Главный оппонент Вилдерса - действующий премьер Марк Рютте. Он возглавляет Народную партию за свободу и демократию.

  

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