В Нидерландах проводить подсчет голосов на парламентских выборах планируют вручную

2 Февраля 2017 19:13

В Нидерландах проводить подсчет голосов на предстоящих парламентских выборах планируют вручную из-за опасений вмешательства хакеров. Об этом решении объявил министр внутренних дел Роналд Пластерк. По данным местных СМИ, используемое избирательной системой программное обеспечение устарело и является очень уязвимым перед возможными манипуляциями. Выборы пройдут 15 марта.