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В Нидерландах проводить подсчет голосов на парламентских выборах планируют вручную
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2 Февраля 2017 19:13

В Нидерландах проводить подсчет голосов на парламентских выборах планируют вручную

В Нидерландах проводить подсчет голосов на предстоящих парламентских выборах планируют вручную из-за опасений вмешательства хакеров. Об этом решении объявил министр внутренних дел Роналд Пластерк. По данным местных СМИ, используемое избирательной системой программное обеспечение устарело и является очень уязвимым перед возможными манипуляциями. Выборы пройдут 15 марта.

  

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