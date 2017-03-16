В Нидерландах победу на выборах одержала партия нынешнего премьера Марка Рютте

16 Марта 2017 19:04

В Нидерландах уверенную победу на парламентских выборах одержала правящая Народная партия за свободу и демократию нынешнего премьера Марка Рютте. Она получила 33 кресла из 150 (на восемь меньше, чем в предыдущем созыве). Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом, выступающая против мигрантов и единого Евросоюза, вышла на второе место, получив 20 мест - на пять больше, чем в прошлый раз. Всего в выборах участвовали 82% граждан, что считается рекордом за последние 30 лет. За голосованием наблюдали и европейские лидеры - они уже поздравили Рютте с победой и не скрывали радости из-за поражения евроскептиков.