16 Марта 2017 07:05

В Нидерландах на парламентских выборах победила правящая партия премьера-министра Марка Рютте. По предварительным данным, она получила 32 кресла из 150-ти. На втором месте крайне правая "Партия свободы" во главе с Гертом Вилдерсом, выступающая против мигрантов и единого Евросоюза. Она может претендовать лишь на 19 мест в парламенте. Такой же результат еще у трех партий. Явка была рекордной за 30 лет – голосовать пришли 82 % избирателей. Из-за этого выборы пришлось продлить на полтора часа. Пристально наблюдали за голосованием и европейские лидеры. Они уже поздравили Рютте с победой и не скрывали своей радости из-за поражения евроскептиков.