В немецком Хайдельберге автомобиль врезался в толпу

В мире
25 Февраля 2017 21:15
В немецком Хайдельберге автомобиль врезался в толпуВ немецком городе Хайдельберг на юго-западе страны автомобиль врезался в толпу. Ранены 3-и человека. Произошло это прямо на центральной площади. Как сообщили полицейские, находившейся за рулем автомобиля мужчина был вооружен ножом. Он пытался бежать с места происшествия, но полицейские открыли огонь. Нападавший ранен и задержан. Причины ЧП выясняются.
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