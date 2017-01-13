В немецком "Дойче банке" запретили переписку сотрудников через смартфоны

14 Января 2017 09:17

В компании решение объяснили тем, что текстовые сообщения в отличие от электронных писем нельзя хранить на серверах финучреждения. Касается мера корпоративных и рабочих телефонов, с личных общаться все-таки можно. Ранее специалисты обнаружили уязвимость в мессенджерах, таких как WhatsApp, которая позволяет читать переписку пользователей.