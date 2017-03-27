В некоторые европейские страны вернулась зима

27 Марта 2017 09:02

Так, центральные районы Румынии вновь завалило снегом. Нежданные осадки, выпавшие в выходные дни, привели к настоящему транспортному коллапсу. В регионе зафиксированы десятки ДТП, многие автотрассы были закрыты, так как проехать по ним стало невозможно. Непогода сопровождалась сильным ветром порывами до 90 километров в час.

Аналогичная ситуация сложилась и в Португалии. Плотным снежным покровом накрыло самый большой в стране природный парк Серра-да-Эштрела. Впрочем, большинство местных жителей и туристов ненастье не расстроило. Люди охотно занялись зимними видами спорта и не упустили возможность поиграть в снежки.