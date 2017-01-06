В небе над Архангельской областью взорвался метеорит

9 Января 2017 08:05

Небесное тело сгорело в плотных слоях атмосферы. Яркую вспышку в небе зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилистов. Из-за инцидента разрушений и пострадавших нет. Отметим, сейчас над Землей проходит мощный метеорный поток Квадрантиды. Во время пика на небе можно наблюдать до 200 метеоров в час. Однако их большая часть не достигает поверхности Земли.