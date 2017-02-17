17 Февраля 2017 21:07

Как побороть геополитическую рецессию и не допустить глобального кризиса? Ответы на главные планетарные вызовы ищут ведущие политики и эксперты. В Мюнхене сегодня стартовала конференция по безопасности. Беларусь на форуме представляет посол нашей страны в Германии Денис Сидоренко. За три дня высокопоставленные гости обсудят широкий спектр вопросов, в том числе трансатлантические отношения, евробезопасность, борьбу с терроризмом, ситуацию на востоке Украины и сирийский кризис. Подробности антикризисного диалога в репортаже

Центр баварской столицы сегодня превратили в неприступную крепость. Меры безопасности в городе повышены до максимального уровня. Полицейские на улицах проверяют всех и берут количеством. Спецслужбы ФРГ тем временем сканируют интернет и соцсети, чтобы предупредить возникновение любых конфликтных ситуаций. Особое внимание к возможным демонстрациям.

Маркус да Глория Мартинес, пресс-секретарь полиции г. Мюнхен: "Демонстрации и собрания, особенно по субботам, в последнее время стали очень популярны. Но они хотя бы предсказуемы. Впрочем, всегда находятся личности, которые пытаются превратить мирный протест в акт насилия, чтобы привлечь внимание к своим проблемам".

Конференция по безопасности проходит в самом дорогом отеле города под названием "Байрише хоф" ("Баварский двор"). В этом году в форуме принимают участие 5 сотен дипломатов, политиков, экспертов и военных. В их числе около 30-ти президентов и премьер-министров, а также около 80-ти министров обороны и иностранных дел.

Конференцию в Мюнхене называют Давосом по безопасности (по аналогии с глобальным экономическим форумом). Диалоги в "Баварском дворе" ведутся с 1963 года. Чаще всего здесь обсуждали внешние угрозы – такие, как холодная война с Советским Союзом или борьба с террористами на Ближнем Востоке. Однако в нынешнем году и с главной трибуны форума, и в кулуарах главное, о чем говорят, – это внутренний кризис Запада и как можно без потерь выйти из геополитической рецессии.

Настоящей угрозой для миропорядка называют избрание Дональда Трампа президентом США. Новый хозяин Белого дома по-настоящему испугал европейские элиты. Их беспокоит, что американский лидер не обозначил четко своих партнеров. Более того, он поставил под сомнение НАТО.

За несколько дней до начала конференции ее организаторы выпустили специальный доклад, в котором описывают ситуацию с безопасностью на планете. Авторы 90-страничного исследования утверждают, что сложился новый миропорядок, при котором Запад уже не играет доминирующую роль. В то же время во многих странах, в том числе в США, Испании и Германии, за последние 15 лет выросло число тех, кто симпатизирует сильным лидерам и находит их политические решения более правильными.

Латта Редди, дипломат, заместитель национального советника по безопасности Индии (2011-2013 гг.): "Мало стабильности, люди опасаются за будущее. И вполне естественно, что все большей поддержкой пользуются именно сильные правители, которые своими действиями стараются обеспечить безопасность и защитить свои народы. Это или президент Трамп в США, или премьер-министр Моди в Индии, или Президент Лукашенко. Люди отдают предпочтение решительным политикам, которые могут обеспечить нормальную жизнь в своих странах".

В Мюнхене заявляют сегодня, что мир вступил в самое беспокойное время с 1945 года. Великобритания выходит из ЕС. Трансатлантическое партнерство под вопросом. И все это на фоне кризиса либеральной демократии и террора джихадистских группировок. Осложняет ситуацию и открытие нового - виртуального - фронта, где орудуют мастера постправды и ложных новостей. По мнению экспертов, именно 2017-й может стать определяющим для дальнейшего развития человечества.

Леиф Йохан Севланд, президент норвежского энергетического фонда Ons Foundation: "В этом году мы наблюдаем очень много неопределенности и нестабильности по всему миру. Мы видим, что продолжаются военные действия. При этом политики в отдельных странах ведут себя не очень разумно. Кроме того, появилась новая угроза – со стороны киберпреступников. Сегодня интернет стал не только частью нашей жизни, но и очень опасным оружием. И многие из нас оказались неготовыми к этому. Все эти проблемы важно сегодня обсуждать и находить решения, чтобы завтра не было слишком поздно".

Конференция в Мюнхене продлится три дня. Уже завтра на полях форума в столице Баварии пройдут переговоры глав МИД "нормандской четверки". Министры обсудят дальнейшие шаги по реализации минских соглашений. Договоренностям, которые были достигнуты именно в белорусской столице, мировые эксперты в сфере безопасности пока не видят альтернативы.