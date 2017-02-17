В Мюнхене сегодня продолжит работу ежегодная конференция по безопасности

18 Февраля 2017 09:14

Дипломатам и главам военных ведомств различных стран вместе с некоторыми из их лидеров предстоит продолжить обсуждение ключевых вопросов в военной и гуманитарной сферах. Среди них тема взаимоотношений между Европой и Америкой, вопрос о ситуации на Ближнем Востоке, а также тема реализации минских соглашений по Донбассу. Кроме того, на сегодня запланирован широкий ряд двусторонних встреч. Напомним, Беларусь в Мюнхене представляет посол нашей страны в Германии Денис Сидоренко.