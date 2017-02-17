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В Мюнхене продолжает работу ежегодная 53-я конференция по безопасности
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18 Февраля 2017 15:03

В Мюнхене продолжает работу ежегодная 53-я конференция по безопасности

Дипломаты и главы военных ведомств различных стран вместе с некоторыми из их лидеров обсуждают ключевые вопросы в военной и гуманитарной сферах. Сегодня в рамках форума была затронута тема отношений Евросоюза с Россией. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что их необходимо улучшать, несмотря на расхождения по многим вопросам.

Ангела Меркель, канцлер Германии:

"Россия – это тоже одна из наших внешних границ и наш сосед. Я не перестану выступать за то, чтобы установить хорошие отношения с Россией, несмотря на расхождения во мнениях. Нам необходимо разрабатывать совместную стратегию на пути борьбы с "Исламским государством". Это общая цель, над которой нужно работать вместе".

Кроме того, Меркель коснулась ситуации в Донбассе. Канцлер подчеркнула, что минские соглашения по-прежнему остаются основой сотрудничества на пути урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.

  

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