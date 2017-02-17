В Мюнхене начинает работу 53-ая ежегодная конференция по безопасности

17 Февраля 2017 12:04

Официальная ее часть продлится три дня, но некоторые кулуарные встречи и мероприятия состоялись уже накануне. Организаторы обещают более полутысячи участников, 120 правительственных делегаций, три десятка глав государств и 80 министров иностранных дел и обороны. Будут здесь и вице-президент США Майк Пенс и шеф Пентагона Джеймс Мэттис. На повестке – архитектура европейской безопасности после прихода к власти в Штатах Трампа, будущее НАТО и общей Европы. Не обойдут вниманием и вопрос о ситуации на востоке Украины. Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Зигмар Габриэль предложил завтра в нормандском формате обсудить прекращение огня на Донбассе. На полях конференции в Мюнхене планируют в деталях рассмотреть и сирийский вопрос вместе с ситуацией на Ближнем Востоке в целом. Безопасность высокопоставленных гостей будут обеспечивать до 400 тысяч полицейских.