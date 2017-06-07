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В Мьянме продолжается поисково-спасательная операция
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8 Июня 2017 12:03

В Мьянме продолжается поисково-спасательная операция

В Мьянме продолжается поисково-спасательная операция, где разбился самолет Вооруженных сил Мьянмы. Инцидент произошел над Андаманским морем. На борту воздушного судна находились 122 пассажира. К этой минуте найдены десять тел пассажиров, среди них есть ребенок. Команда также обнаружила штурвал самолета, несколько спасательных жилетов и чемоданы. 

В связи с многочисленными жертвами крушения военного самолета Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования лидеру Мьянмы Тхину Чжо, родным и близким погибших.

  

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