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В Мьянме ищут военный самолет
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7 Июня 2017 15:08

В Мьянме ищут военный самолет

В Мьянме идет поисково-спасательная операция. Ищут военный самолет, по невыясненным причинам исчезнувший с экранов радаров сегодня утром. На борту машины-транспортника Shaanxi Y-8 находилось 116 человек: 105 пассажиров и 11 членов экипажа. Эту информацию подтвердил глава Вооруженных сил страны. Самолет летел из южного города Мьей в Янгон. 

  

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