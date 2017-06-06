В Мьянме ищут военный самолет

7 Июня 2017 15:08

В Мьянме идет поисково-спасательная операция. Ищут военный самолет, по невыясненным причинам исчезнувший с экранов радаров сегодня утром. На борту машины-транспортника Shaanxi Y-8 находилось 116 человек: 105 пассажиров и 11 членов экипажа. Эту информацию подтвердил глава Вооруженных сил страны. Самолет летел из южного города Мьей в Янгон.