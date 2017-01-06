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В МВД Чехии планируют разрешить гражданам вооружаться для борьбы с террористами
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3 Января 2017 19:02

В МВД Чехии планируют разрешить гражданам вооружаться для борьбы с террористами

Как считает министр внутренних дел страны, у них должно быть право с оружием в руках защищать "жизнь, здоровье и собственность”. Милан Хованец лоббирует соответствующий законопроект  в парламенте. Чтобы претворить  инициативу в жизнь, ее должны поддержать не менее 3/5 депутатов нижней палаты  и не менее 3/5 действующих сенаторов. Предложения главы МВД -  это реакция на теракты в Ницце и Берлине. Напомним, в Ницце террорист  был ликвидирован полицейскими, а в Берлине  грузовик остановился сам после того, как сработала компьютерная система торможения.
 

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