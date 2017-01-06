В МВД Чехии планируют разрешить гражданам вооружаться для борьбы с террористами

3 Января 2017 19:02

Как считает министр внутренних дел страны, у них должно быть право с оружием в руках защищать "жизнь, здоровье и собственность”. Милан Хованец лоббирует соответствующий законопроект в парламенте. Чтобы претворить инициативу в жизнь, ее должны поддержать не менее 3/5 депутатов нижней палаты и не менее 3/5 действующих сенаторов. Предложения главы МВД - это реакция на теракты в Ницце и Берлине. Напомним, в Ницце террорист был ликвидирован полицейскими, а в Берлине грузовик остановился сам после того, как сработала компьютерная система торможения.