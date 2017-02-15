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В Мосуле ликвидирован глава военной полиции ИГ
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16 Февраля 2017 07:10

В Мосуле ликвидирован глава военной полиции ИГ

В Мосуле ликвидирован глава военной полиции ИГ Хаки Исмаил Ауед Аль-Хадиди. Направленный авиаудар был нанесен коалицией под руководством США. Напомним, что Мосул был освобожден от террористов ИГ в ходе операции иракских военных. Западная часть города пока остается под контролем боевиков.

  

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