16 Февраля 2017 07:10

В Мосуле ликвидирован глава военной полиции ИГ Хаки Исмаил Ауед Аль-Хадиди. Направленный авиаудар был нанесен коалицией под руководством США. Напомним, что Мосул был освобожден от террористов ИГ в ходе операции иракских военных. Западная часть города пока остается под контролем боевиков.