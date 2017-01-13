13 Января 2017 21:45

Профессиональные актрисы, телеведущие и просто прохожие. В Москву прибыли Снегурочки со всех уголков России. В канун старого Нового года в центре столицы под музыку известных новогодних мелодий прошел парад внучек Деда Мороза.

Принять участие мог любой желающий, чем и воспользовалась наш московский корреспондент Дарья Белоусова-Петровская. Парчовые, атласные, с белой опушкой и ручной вышивкой. Каждая участница парада старается успеть выбрать самый красивый костюм Снегурочки. По соседству прихорашиваются Деды Морозы, ведь для некоторых это хороший шанс познакомиться.

А выбор на самом деле большой. Блондинки, брюнетки, профессиональные актрисы и просто прохожие. Только здесь можно встретить современную мотоснегурочку. И виртуальную снегурочку – ведущую новостей интернет-портала.

Под мелодии от "Пусть бегут неуклюжи" до Jingle Bells, несколько десятков девушек прошлись от Тверского бульвара до Пушкинской площади. Многие приехали из других городов, не остановили ни морозы, ни снегопады.

Стать участником парада может любой желающий. Даже те, у кого нет костюма Снегурочки, такие, например, как я. Любой прохожий, вдохновленный красочным карнавалом, получает в подарок от организаторов вот такую шапочку, причем, совершенно безвозмездно!

А для некоторых Снегурочек, например, моих коллег с московских телеканалов, парад – уникальная возможность совместить работу и мечту детства.

Парад Снегурочек уже стал традицией. В Москве его проводят в третий раз и обязательно в канун старого Нового года. Как веселое и красочное завершение новогодних праздников!