В Москву прибыл первый самолет с останками погибших

26 Декабря 2016 12:05

Сегодня утром в Москву на аэродром Чкаловский прибыл первый самолет с останками погибших. Ил-76 доставил в российскую столицу 10 тел погибших и 86 фрагментов лайнера. Московские специалисты будут проводить опознание и генетическую экспертизу. Пока рассматриваются две основные версии крушения Ту-154 - это ошибка пилотирования либо технической состояние.

Рассказывает Александра Пинчук: Тысячи специалистов, несмотря на плохую погоду, всю ночь работали в зоне катастрофы в Сочи. Поисково-спасательные работы проводятся в три смены. В них принимают участие 7 судов Черноморского флота. В том числе и противодиверсионный катер "Суворовец" с гидролокатором бокового обзора. На месте катастрофы работает и фрегат "Адмирал Григорович" с поисково-спасательным вертолетом К-27.

Максим Соколов, министр транспорта России, глава комиссии по выяснению обстоятельств крушения Ту-154: "Была развернута поисково-спасательная операция. К сожалению, выживших не нашли. И я от имени правительственной комиссии приношу самые искренние соболезнования всем родственникам и погибшим в этой катастрофе".

Как ожидается, уже совсем скоро поисково-спасательная операция в зоне крушения будет расширена. Фрагменты самолета и останки погибших, по словам министра транспорта России Максима Соколова, могло отнести течением в сторону северо-восточного побережья Черного моря. Военным уже удалось максимально точно определить район падения самолета, однако поиск осложняет рельеф дна. Специалистами предстоит еще тщательно проанализировать данные объективного контроля с радиолокационных средств.

Россия скорбит. В стране сегодня общенациональный день траура по погибшим в авиакатастрофе под Сочи. Судя по всему, погибли все 92 человека, находившихся на борту. В их числе 68 участников ансамбля песни и пляски имени Александрова. Как известно, артисты направлялись в Сирию на базу Хмеймим, где должны были выступить перед российскими военнослужащими с праздничным концертом. Среди жертв и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. В России ее звали Доктор Лиза.

В Министерстве обороны России заявили, что одно из медучреждений ведомства решено назвать в честь врача и правозащитницы Елизаветы Глинки. Минобороны также обещает довести до конца начатое ею дело и передать больнице в сирийской Латакии гуманитарную помощь, которую врач хотела передать лично. На борту Ту-154 Министерства обороны, разбившемся над Черным морем в ночь на 25 декабря, находились съемочные группы Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда". Журналисты летели в Сирию освещать концерт ансамбля имени Александрова. В воскресенье вечером в телецентре Останкино генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, а также генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев и первый заместитель главы Администрации Президента России Алексей Громов возложили цветы к портретам погибших журналистов.