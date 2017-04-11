12 Апреля 2017 19:07

В Москве в Музее космонавтики открылась выставка о космической медицине. Среди уникальных экспонатов и датчики для измерения давления и пульса, которые использовались для обследования Юрия Гагарина перед его полетом в космос. Есть и велотренажер, на котором тренировался первый отряд космонавтов в 1960 году. А еще фантом "Матрешка" - специальный шар, который определит уровень радиации не только всей космической станции, но и каждой части тела человека. Также на выставке представлена уникальная беговая дорожка. Единственный сохранившийся экземпляр. Точно такая же была на станции "Мир".

Многие разработки космической медицины сегодня используются на Земле. Например, специальный костюм "Пингвин", который сжимает тело человека. В невесомости космонавт должен носить его несколько часов ежедневно - он не дает костям растянуться.