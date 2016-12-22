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В Москве сегодня пройдет церемония прощания с послом Андреем Карловым
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22 Декабря 2016 07:06

В Москве сегодня пройдет церемония прощания с послом Андреем Карловым

В Москве в здании МИД  сегодня пройдет церемония прощания с погибшим в Турции послом Андреем Карловым. Ожидается, что в мероприятии примет участие глава Российской Федерации. Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ о посмертном присвоении Карлову звания Героя России. Сегодня в храме Христа Спасителя состоится  отпевание Андрея Карлова. Обряд совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На каком кладбище будет похоронен дипломат, пока не сообщается. Напомним, посол России в Анкаре погиб 19 декабря в результате нападения на него 22-летнего Мевлюта Алтынташа, который ранее служил в турецком спецназе. Его ликвидировала полиция в ходе перестрелки.

 

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