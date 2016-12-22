В Москве сегодня пройдет церемония прощания с послом Андреем Карловым

22 Декабря 2016 07:06

В Москве в здании МИД сегодня пройдет церемония прощания с погибшим в Турции послом Андреем Карловым. Ожидается, что в мероприятии примет участие глава Российской Федерации. Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ о посмертном присвоении Карлову звания Героя России. Сегодня в храме Христа Спасителя состоится отпевание Андрея Карлова. Обряд совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На каком кладбище будет похоронен дипломат, пока не сообщается. Напомним, посол России в Анкаре погиб 19 декабря в результате нападения на него 22-летнего Мевлюта Алтынташа, который ранее служил в турецком спецназе. Его ликвидировала полиция в ходе перестрелки.