22 Декабря 2016 12:03

В Москве сегодня прощаются с послом России в Турции Андреем Карловым, который был застрелен террористом в начале недели в Анкаре. Гражданская панихида в эти минуты проходит в Министерстве иностранных дел на Смоленской площади. Ранее в храме Христа Спасителя отпевание совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель лично знал дипломата, венчал его с супругой. В траурных мероприятиях примет участие президент России Владимир Путин. Накануне он подписал указ о присвоении Андрею Карлову звания Героя России посмертно.

В расследовании теракта только с турецкой стороны участвуют более 100 человек. Также задействованы российские специалисты, которые прилетели в Анкару из Москвы. Выясняется, почему террориста - 22-летнего Мевлюта Алтынташа - не захватили живым. Как рассказал президент Турции Реджеп Эрдоган, в какой-то момент бойцам показалось, что он пытается достать бомбу, и тогда был открыт огонь на поражение. Установлено, что убийца имел при себе запасные обоймы и патроны в карманах, которыми не успел воспользоваться.