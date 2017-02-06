В Москве открывается Международная выставка "Продэкспо"

6 Февраля 2017 07:12

Свою продукцию на крупном форуме представят более 70-ти белорусских брендов. Кроме круглых столов и конференций, участников ждут презентации современного оборудования и дегустации продуктов. Напомним, в прошлом году на “Продэкспо” были представлены две тысячи компаний из 67-ми стран.