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В Москве открывается Международная выставка "Продэкспо"
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6 Февраля 2017 07:12

В Москве открывается Международная выставка "Продэкспо"

Свою продукцию на крупном форуме представят более 70-ти белорусских брендов. Кроме круглых столов и конференций, участников ждут презентации современного оборудования и дегустации продуктов. Напомним, в прошлом году на “Продэкспо” были представлены две тысячи компаний из 67-ми стран.

  

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