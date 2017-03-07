В Москве с Международным женским днем прекрасную половину человечества поздравляли роботы

9 Марта 2017 07:14

И доказали, что несмотря на то что внешне они больше похожи пока на механические машины, ничто человеческое им не чуждо. Так, робот-гуманоид для семейного развлечения удивлял зрителей пластикой и хореографией, которая неподвластна простому смертному. Робот-социобот доказал, что может распознать любую реакцию человеческой мимики - будь то радость или удивление; робот Теслиян, кстати, прибыл на 8 Марта специально из Великобритании - пел серенады, читал стихи и танцевал с любой желающей; а робот Бакстер искренне и от всей души дарил цветы и поздравлял с праздником.

Любительницы активного образа жизни здесь же могли сыграть с роботами в пинг-понг, а влюбленные парочки - зарегистрировать свои отношения. Им тут же выдавали документ о регистрации брака и кольца. А самые смелые отправлялись в виртуально путешествия в другие галактики, чтобы и там получить поздравление в 8 Марта.