В Москве прошла премьера документального фильма "Правило Кубертена"

24 Апреля 2017 12:04

Презумпция невиновности в спорте. В Москве на международном фестивале спортивного кино прошла премьера документального фильма "Правило Кубертена". Режиссер, продюсер и оператор – белорусы, а съемки проходили в России и США. Картина раскрывает острые проблемы допинга через историю легкоатлета Алексея Федорова. Спортсмена не уличили в применении запрещенных препаратов, но из-за допингового скандала с российской сборной Федоров не смог попасть на Олимпиаду в Рио.

Дмитрий Рубежин, продюсер фильма "Правило Кубертена":

"Тема допинга сегодня актуальна не только в России, странах СНГ, Беларуси, но и во всем мире. Мы решили снять фильм на эту тему, потому что в свое время моя сестра Агата Климович, которая является сорежиссером фильма, не попала на первые Юношеские Олимпийские игры. Это была целая семейная драма. И когда произошла ситуация с отстранением российских легкоатлетов, это была боль не только тех семей, чьи спортсмены не поехали на Олимпийские игры, но и боль нашей семьи, потому что мы понимали, потому что у меня и сестра, и мама профессиональные спортсмены, мы понимали, как это больно, и не могли обойти эту проблему стороной".

Егор Климович, режиссер фильма "Правило Кубертена":

"Это трагедия для спортсмена, который 6 лет идет к Олимпиаде, делает все от него возможное, и на последнем этапе его отстраняют, отстраняют незаконно, без причины. И фильмом мы хотели провозгласить правило Кубертена, о презумпции невиновности спортсмена. Ни один спортсмен не может быть отстранен от международных соревнований, если его вина не доказана в суде".

Международный фестиваль "Красногорский" - крупнейший спортивный кинофорум в Восточной Европе и СНГ. В этом году в конкурсе участвуют около 70 документальных и художественных фильмов из России, Беларуси, Казахстана, Германии, Испании и Шри Ланки.