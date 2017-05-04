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В Москве прошла ночная репетиция военного парада
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4 Мая 2017 08:09

В Москве прошла ночная репетиция военного парада

Ракетные комплексы "Искандер", бронетранспортеры "Бумеранг" и арктические варианты военной техники. В Москве прошла ночная репетиция военного парада в честь 72-й годовщины Дня Победы. Ровно в 10 вечера под бой курантов на Красную площадь выносят Знамя Победы - флаг, водруженный 1 мая 1945 года на крышу здания рейхстага в Берлине. В параде участвует более 10 000 военнослужащих и 114 единиц военной техники. Это знаменитые танки Т-34-85, бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь - С1". Впервые в параде участвуют арктические варианты уже известных образцов вооружения противовоздушной обороны.

Генеральная репетиция парада состоится утром 7 мая. В этом году парады Победы пройдут еще в 28 городах России. 

  

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