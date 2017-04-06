В Москве прошла масштабная акция памяти погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга

6 Апреля 2017 21:05

В Петербурге задержаны 8 подозреваемых в организации вербовки в террористические организации, в частности, в запрещенные в России "Джебхат ан-Нусра", "Исламское государство". Все задержанные - граждане республик Средней Азии, которые приехали в Россию в поисках работы, уточнили в Следственном комитете. Четверо из предполагаемых вербовщиков уже арестованы на срок предварительного расследования. Возбуждено уголовное дело, проводятся обыски по местам проживания подозреваемых: изымается исламистская экстремистская литература, предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Пока у следствия нет доказательств связи и знакомства восьми задержанных с исполнителем теракта в Петербургском метрополитене. В результате преступной атаки 3 апреля погибли 14 человек, включая самого смертника Акбаржона Джалилова - уроженца Кыргызстана. В Петербурге продолжается трехдневный траур, сегодня состоялись первые похороны.

Ирина Медянцева была известным кукольным мастером. Она с дочерью Еленой в момент взрыва оказалась в злополучном вагоне. Дочь попала в реанимацию.

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