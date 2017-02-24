24 Февраля 2017 19:12

Гигантский попкорн, танки, космические корабли и раскаленная сковорода. В Москве продолжаются масленичные гуляния. Необычный фестиваль "Батл-сани" прошел в парке "Сокольники". В этом году он посвящен теме кино. Десятки самодельных конструкций сошлись в веселом бою. Задача - удивить зрителей и быстрее всех спуститься с 200-метровой горки. Снежный санный вихрь закружил и Дарью Белоусову-Петровскую.

Сегодня им не страшен ни снег, ни мороз. Сегодня они настоящие артисты! Ведь визитная карточка команды должна запомниться с первых секунд выхода на старт и зарядить жюри и зрителей хорошим настроением на целый день.

В этом году тема фестиваля необычных саней - кино. Поэтому все участники - это герои известных кинолент. Например, мультфильмов, артхаусного кино, детских сказок и советских кинокомедий.

У каждой команды, а в этом году их около 20, своя адаптированная киноистория. Герои кинокомедии Элема Климова "Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен" выросли, но не утратили пионерской смекалки.

Подбором актеров удивил москвич Иван Ситнянский. Ставку сделал на западный арт-хаус. Роль главного героя из черной трагикомедии "Человек - швейцарский нож" исполнил манекен Дэниала Рэдклифта, но не менее ярко.

Самой массовой оказалась команда любителей творчества итальянского писателя Джанни Родари "Приключения Чиполино". Получился настоящий фруктово-овощной блокбастер.

"Алиса в стране чудес", "Красная Шапочка" и "Ну, погоди!" - организаторы фестиваля, кстати, сами братья Люмьер еще раз убедились - человеческая фантазия безгранична. Некоторые идеи даже будут использовать в своем следующем фильме.