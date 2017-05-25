24 Мая 2017 12:14

Художник, архитектор, мыслитель. В Москве открылась выставка, посвященная Антонио Гауди. Она приурочена к 165-летию со дня рождения знаменитого зодчего. В залах Музея современного искусства - более полутора сотен предметов: эскизы, картины, макеты и наброски мастера. Они впервые покинули стены испанских музеев и частных коллекций. Творчество Гауди относят к модерну. Он создал собственный, ни на что не похожий архитектурный стиль.

Чаро Санхуан, куратор выставки (Испания): "Он заимствовал формы у природы. В знаменитом доме-каменоломне, например, несущие конструкции коридоров сделаны, как скелет змеи, это очень прочная система. Тогда он был первым. Только сейчас архитекторы поняли, что природные формы самые естественные, прочные и жизнеспособные".

В рамках выставки проведут и ряд образовательных мероприятий, призванных рассказать о гении ХХ века. Посетить экспозицию все желающие могут до 10 сентября.