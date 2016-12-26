В Москве началась идентификация погибших пассажиров самолета Ту-154

27 Декабря 2016 07:04

Одно из тел уже опознано. За прошлые сутки в Черном море удалось обнаружить еще одного, двенадцатого, погибшего. Водолазы во время поисковой операции, которая не прекращается ни на минуту, нашли хвостовую часть лайнера с фрагментами двигателя. Тем временем стали известны новые подробности крушения. По словам очевидцев, которые приводит газета "Коммерсантъ", после взлета, не набрав нужную высоту, самолет приступил к снижению к поверхности моря, будто бы собираясь идти на посадку. Через некоторое время машина задела воду хвостовой частью, которая отвалилась во время удара, и упала, быстро затонув. Напомним, 25 декабря самолет Минобороны России, летевший после дозаправки из Сочи на сирийскую авиабазу Хмеймим, пропал с радаров. На его борту было 92 человека.