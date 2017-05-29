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В Москве ликвидируют последствия самого разрушительного за последние 100 лет урагана
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30 Мая 2017 12:06

В Москве ликвидируют последствия самого разрушительного за последние 100 лет урагана

Работы продолжались всю ночь. Аварийные бригады вместе с МЧС и в эти минуты восстанавливают опоры, ремонтируют дорожные ограждения, вывозят упавшие деревья. Ураган срывал кровлю и обшивку с жилых домов и зданий. Повреждены десятки автомобилей. По последним данным, в Москве и области погибли 16 человек, пострадали почти 170.

  

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