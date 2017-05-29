В Москве ликвидируют последствия разрушительного урагана

30 Мая 2017 21:17

В Москве ликвидируют последствия самого разрушительного за последние 100 лет урагана. Работы идут вот уже почти сутки. Аварийные бригады вместе с МЧС восстанавливают опоры, ремонтируют дорожные ограждения, вывозят упавшие деревья. Ураган срывал кровлю и обшивку с жилых домов и зданий. Повреждены десятки автомобилей. По уточненным данным, стихия унесла жизни 15 человек: 11 жертв в Москве, еще 5 — в области. Около 200 человек пострадали, больше 100 остаются в больницах. При этом погода в Центральной России остается потенциально опасной. На сегодня и завтра гидрометцентром установлен желтый уровень угрозы. Дарья Белоусова-Петровская.

Сегодня Москву наполнили звуки работающих пил и стук топоров. Чтобы вернуть городу былой вид, с утра на улицах работает 4,5 тысячи единиц спецтехники и около 35 тысяч рабочих. Ураган в столице России уже прозвали самым смертельным, разрушительным и непредсказуемым. Специалисты окрестили его белым шквалом. Это явление, когда ничто не предвещает непогоды, а ветер налетает неожиданно и в считанные секунды просто сметает все на своем пути.

По официальным данным, погибло 16 человек, около 200 ранено. Многие из них сейчас находятся в больницах в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети.

Повреждено более 2 тысяч автомобилей. Все они стали жертвами поваленных деревьев. Сейчас автолюбители и страховые компании подсчитывают убытки. Счет идет на сотни миллионов рублей.

Ураганный ветер уничтожил знаменитую пирамиду инженера Александра Голода. Это была 44-метровая конструкция, сделанная из стеклопластика. Она была построена в 1999 году и являлась достопримечательностью новорижского направления Московской области. Сегодня она полностью разрушена.

В это место люди приезжали заряжаться космической энергией, теперь о пирамиде остались только воспоминания в виде разбросанных ветром сувениров. Создатель этого необычного объекта, инженер Александр Голод, тоже здесь. Такого разрушения не ожидал. Теперь придется строить новую пирамиду, более устойчивую к ветрам.

Прошедший ураган уже назвали самым разрушительным за последние 100 лет. На метеостанции во Внуково впервые за всю историю наблюдений порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Оранжевый уровень опасности сохранится в Москве и Подмосковье еще несколько дней.