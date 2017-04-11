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В московском Музее космонавтики представили выставку о медицине
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12 Апреля 2017 09:04

В московском Музее космонавтики представили выставку о медицине

Здесь можно увидеть датчики для измерения давления и пульса, которые применялись для обследования Юрия Гагарина. Велотренажер первого отряда космонавтов. Фантом "Матрешка" - специальный шар, который определит уровень радиации всей космической станции и каждой части тела человека.

  

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