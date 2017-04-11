В московском Музее космонавтики представили выставку о медицине

12 Апреля 2017 09:04

Здесь можно увидеть датчики для измерения давления и пульса, которые применялись для обследования Юрия Гагарина. Велотренажер первого отряда космонавтов. Фантом "Матрешка" - специальный шар, который определит уровень радиации всей космической станции и каждой части тела человека.