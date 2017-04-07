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8 Апреля 2017 15:04

В московском метро задержаны трое предполагаемых террористов

В московском метро на станциях "Коломенская", "Каховская" и "Таганская" задержаны трое предполагаемых террористов. Правоохранители обнаружили на их руках и одежде следы взрывчатки. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МВД. Задержанные - выходцы из Казахстана и Киргизии. При проверке с помощью специальных приборов стражи порядка выявили на мужчинах частицы нитроглицерина и тетрила. Начато расследование.