В Минске стартовала встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины

1 Февраля 2017 12:04

Ситуация в районе Авдеевки станет основной темой переговоров. В повестке дня - решение вопроса об обмене военнопленными.

Договоренность о режиме тишины в Донецкой области не выполнена, обстрелы продолжаются. Из-за обострения город остался без воды, тепла и света, объявлено чрезвычайное положение. В Авдеевке оборудованы 11 пунктов обогрева - около тысячи человек обратились за помощью. Продолжается эвакуация местных жителей, в первую очередь пожилых.

Глубокую обеспокоенность эскалацией конфликта на востоке Украины выразили в ООН, призвав к обязательному выполнению минских соглашений. Кстати, сегодня Украина начала председательство в Совбезе ООН, оно продлится месяц. В ближайшее время должна быть утверждена программа работы Совбеза на предстоящий период. Напомним, Украина является одним из 10-ти непостоянных членов Совбеза ООН.