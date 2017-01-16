Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>В Минске сегодня пройдет первое в этом году заседание трехсторонней контактной группы
В мире
RSS
В Минске сегодня пройдет первое в этом году заседание трехсторонней контактной группы
Скачать Поделиться

16 Января 2017 07:04

В Минске сегодня пройдет первое в этом году заседание трехсторонней контактной группы

Сегодня в Минске пройдет первое в этом году заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Несмотря на все приложенные усилия, по итогам минувшего года  сторонам так и не удалось  решить большинство  основных вопросов. Среди которых - полное прекращение огня на линии соприкосновения, освобождение пленных, проведение местных выборов в неподконтрольных киевским властям районах Донбасса, восстановление разрушенной во время боевых действий инфраструктуры и систем жизнеобеспечения. Переговорщики отмечают, что основная причина - невыполнение пунктов минских соглашений.

 

Другие новости

Скандал в Австралии Скандал у Аўстраліі 14.01.2017 09:14 / В мире Скандал в Австралии

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =