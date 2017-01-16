В мире
16 Января 2017 07:04
В Минске сегодня пройдет первое в этом году заседание трехсторонней контактной группы
Сегодня в Минске пройдет первое в этом году заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Несмотря на все приложенные усилия, по итогам минувшего года сторонам так и не удалось решить большинство основных вопросов. Среди которых - полное прекращение огня на линии соприкосновения, освобождение пленных, проведение местных выборов в неподконтрольных киевским властям районах Донбасса, восстановление разрушенной во время боевых действий инфраструктуры и систем жизнеобеспечения. Переговорщики отмечают, что основная причина - невыполнение пунктов минских соглашений.
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