В Минске сегодня пройдет первое в этом году заседание трехсторонней контактной группы

16 Января 2017 07:04

Сегодня в Минске пройдет первое в этом году заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Несмотря на все приложенные усилия, по итогам минувшего года сторонам так и не удалось решить большинство основных вопросов. Среди которых - полное прекращение огня на линии соприкосновения, освобождение пленных, проведение местных выборов в неподконтрольных киевским властям районах Донбасса, восстановление разрушенной во время боевых действий инфраструктуры и систем жизнеобеспечения. Переговорщики отмечают, что основная причина - невыполнение пунктов минских соглашений.