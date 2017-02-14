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В Минске сегодня пройдет очередное заседание контактной группы по Украине
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15 Февраля 2017 07:04

В Минске сегодня пройдет очередное заседание контактной группы по Украине

Главное внимание на переговорах - выполнению достигнутых в начале февраля договоренностей о прекращении огня и отводе вооружения. Еще одним важным вопросом, разрешения которого ждут от контактной группы, является освобождение пленных. На последней встрече стороны конфликта обменялись предварительными поименными списками. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, сейчас они проверяются.

  

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