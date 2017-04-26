В Минске прошло заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Украине

26 Апреля 2017 19:05

В Минске около часа назад завершилось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине. Одной из главных тем стало обсуждение инцидента с автомобилем ОБСЕ, который подорвался на фугасе на территории Луганской области 23 апреля. В результате происшествия погиб сотрудник миссии наблюдателей ОБСЕ. Как отметил представитель этой организации в контактной группе Мартин Сайдик, безопасность в зоне конфликта является залогом продвижения мирного процесса. Также стороны обсудили вопросы освобождения удерживаемых лиц. По итогам заседания удалось согласовать механизм, позволяющий пленным, при их желании, оставаться на территории, где они были захвачены. Следующее заседание контактной группы намечено на 15 мая.