В Минске продолжается встреча контактной группы по Украине

1 Февраля 2017 15:02

В Минске продолжается встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Эскалация конфликта в районе Авдеевки станет основной темой переговоров. В повестке дня также решение вопроса об обмене военнопленными.

Договоренность о режиме тишины в Донецкой области не выполнена, обстрелы продолжаются. Из-за обострения люди остались без воды, тепла и света, объявлено чрезвычайное положение. В Авдеевке оборудованы 11 пунктов обогрева - около тысячи человек обратились за помощью. Эвакуация местных жителей - в первую очередь пожилых - продолжается.

Глубокую обеспокоенность эскалацией конфликта на востоке Украины выразили в ООН, призвав к обязательному выполнению минских соглашений. Кстати, сегодня Украина начала председательствовать в Совбезе ООН, это продлится месяц. В ближайшее время должна быть утверждена программа работы Совбеза на предстоящий период. Напомним, Украина является одним из 10 непостоянных членов Совета Безопасности ООН.