14 Февраля 2017 21:06
В Минске обсудят пути прекращения вооруженного противостояния на востоке Украины
Депутаты Европейского парламента завершают экстренные дебаты по ухудшению ситуации на востоке Украины. Заявление от имени европейского комиссара по внешней политике Федерики Могерини зачитал представитель Мальты - страны - председателя Евросоюза - Ян Борг. "Эскалация конфликта резко ухудшила гуманитарную ситуацию в районе Авдеевки Донецкой области, жители испытывали нехватку воды и проблемы с энергоснабжением", - говорится в заявлении.
По словам докладчика, в ближайшее время в район конфликта отправится европейский комиссар по гуманитарной помощи и антикризисным мерам Христос Стилианидис. Кроме того, украинский вопрос находится "в центре переговоров Евросоюза с новой администрацией США", - подчеркнул Борг.
Пути прекращения вооруженного противостояния на востоке Украины завтра в Минске продолжит обсуждать и трехсторонняя контактная группа.