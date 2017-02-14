В Минске обсудят пути прекращения вооруженного противостояния на востоке Украины

14 Февраля 2017 21:06

Депутаты Европейского парламента завершают экстренные дебаты по ухудшению ситуации на востоке Украины. Заявление от имени европейского комиссара по внешней политике Федерики Могерини зачитал представитель Мальты - страны - председателя Евросоюза - Ян Борг. "Эскалация конфликта резко ухудшила гуманитарную ситуацию в районе Авдеевки Донецкой области, жители испытывали нехватку воды и проблемы с энергоснабжением", - говорится в заявлении.

По словам докладчика, в ближайшее время в район конфликта отправится европейский комиссар по гуманитарной помощи и антикризисным мерам Христос Стилианидис. Кроме того, украинский вопрос находится "в центре переговоров Евросоюза с новой администрацией США", - подчеркнул Борг.

Пути прекращения вооруженного противостояния на востоке Украины завтра в Минске продолжит обсуждать и трехсторонняя контактная группа.