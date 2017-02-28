28 Февраля 2017 15:17

В Милане продолжается Неделя моды, где главенствуют фактура и цвет. Элегантность, характерная для дома Сальваторе Феррагамо, представлена в ключе минимализма с элементами архитектурного кроя. К привычному женственному образу добавился спортивный шик. В коллекции - юбки с завышенной линией талии, брюки свободного кроя и жакеты с акцентом на поясе.

Именитый кутюрье Джорджо Армани, в свою очередь, отсылает к эстетике 80-х. Сочетания шелка и бархата в богатых оттенках сапфирового и изумрудного, бахрома и искусственный мех в одежде, вечерние платья и массивные украшения — все атрибуты эпохи отработаны с присущим бренду шиком и детализацией.