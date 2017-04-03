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В метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв в вагоне поезда
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3 Апреля 2017 15:05

В метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв в вагоне поезда

Срочная информация в эти минуты приходит из Санкт-Петербурга. В метро прогремел взрыв в вагоне поезда. По данным очевидцев, есть жертвы. На фото в соцсетях видны искореженная дверь состава и лежащие навзничь пассажиры. Официальной информации по трагедии пока еще нет. В Петербурге одна за другой закрываются станции метро. Мы следим за ситуацией. Подробности в следующих выпусках. 

  

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