В метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв в вагоне поезда

3 Апреля 2017 15:05

Срочная информация в эти минуты приходит из Санкт-Петербурга. В метро прогремел взрыв в вагоне поезда. По данным очевидцев, есть жертвы. На фото в соцсетях видны искореженная дверь состава и лежащие навзничь пассажиры. Официальной информации по трагедии пока еще нет. В Петербурге одна за другой закрываются станции метро. Мы следим за ситуацией. Подробности в следующих выпусках.