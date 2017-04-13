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В Мексике туристический автобус столкнулся с бензовозом и взорвался
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14 Апреля 2017 09:12

В Мексике туристический автобус столкнулся с бензовозом и взорвался

Около 30-ти погибших. Всего в машине находились 36 пассажиров. Местные СМИ пишут, что это были мексиканцы, которые направлялись на пляж. Автобус врезался в автоцистерну, ехавшую навстречу. По какой причине, выясняет полиция.

  

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