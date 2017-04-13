В Мексике туристический автобус столкнулся с бензовозом и взорвался

14 Апреля 2017 09:12

Около 30-ти погибших. Всего в машине находились 36 пассажиров. Местные СМИ пишут, что это были мексиканцы, которые направлялись на пляж. Автобус врезался в автоцистерну, ехавшую навстречу. По какой причине, выясняет полиция.