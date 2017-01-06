В Мексике не утихают протесты против резкого повышения стоимости бензина

6 Января 2017 07:15

В стычках с полицией ранения получили 25 манифестантов. Митинги к концу недели переросли в грабежи магазинов. Задержано более четырех сотен участников нападений. На этой неделе в Мехико некоторые магазины попросту не открылись, другие усилили меры безопасности. Подорожание топлива произошло на фоне заметного обесценивания национальной валюты Мексики по отношению к доллару. За прошлый год девальвация песо составила около 20%.