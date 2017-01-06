Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>В Мексике не утихают протесты против резкого повышения стоимости бензина
В мире
RSS
В Мексике не утихают протесты против резкого повышения стоимости бензина
Скачать Поделиться

6 Января 2017 07:15

В Мексике не утихают протесты против резкого повышения стоимости бензина

В стычках с полицией ранения получили 25 манифестантов. Митинги к концу недели переросли в грабежи магазинов.  Задержано более четырех сотен  участников нападений.  На этой неделе в Мехико  некоторые магазины попросту  не открылись, другие усилили меры безопасности. Подорожание топлива произошло на фоне заметного обесценивания национальной валюты Мексики по отношению к доллару. За прошлый год девальвация песо составила около  20%.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =