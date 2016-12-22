В Мексике на пиротехнической фабрике прогремел взрыв

21 Декабря 2016 07:09

Здесь находится крупнейший в стране рынок фейерверков. В момент ЧП на базаре находилось около 2 000 человек, так как в разгаре предрождественский сезон. Взрывы начались с одного магазина, а затем сдетонировали изделия у других продавцов. Уничтожено почти 300 лавок. В списке погибших 29 человек. Пострадавших эвакуировали на вертолетах ВВС Мексики.