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В Мексике на пиротехнической фабрике прогремел взрыв
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21 Декабря 2016 07:09

В Мексике на пиротехнической фабрике прогремел взрыв

Здесь находится крупнейший в стране рынок фейерверков. В момент ЧП на базаре находилось около 2 000 человек, так как в разгаре предрождественский сезон. Взрывы начались с одного магазина, а затем сдетонировали изделия у других продавцов. Уничтожено почти 300 лавок. В списке погибших 29 человек. Пострадавших эвакуировали на вертолетах ВВС Мексики.

 

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