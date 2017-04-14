В мире
18 Апреля 2017 19:12
В Марселе задержали двух подозреваемых в подготовке теракта
И это за пять дней до первого тура президентских выборов. Оба - молодые люди. Одному - 29, его помощнику - 23. Они были известны полиции как радикальные исламисты. Глава МВД сообщил, что при обыске у них нашли оружие и компоненты для взрывчатки. Атаку планировали совершить в ходе одного из предвыборных митингов. Что касается самой политической гонки, то согласно рейтингам, вперед вырвался независимый кандидат Эммануэль Макрон. Его главная соперница Марин Ле Пен отстает от него всего лишь на полпроцента. Третью строчку разделяют Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон. Выборы во Франции будут проходить при повышенных мерах безопасности. В охране правопорядка задействуют 50 тысяч человек.
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