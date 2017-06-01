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В Маниле более 30 человек погибли, свыше 50 отравились угарным газом
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2 Июня 2017 08:05

В Маниле более 30 человек погибли, свыше 50 отравились угарным газом

Ночью вооруженный мужчина открыл огонь в казино одного из курортных комплексов города и поджег несколько игровых столов. В полиции подчеркнули, что нападавший не стрелял по посетителям. Он похитил игровые фишки на сумму два с половиной миллиона долларов и попытался скрыться, но был уничтожен. Позже полиция обнаружила сумку с украденным. По предварительной информации, вооруженный мужчина был игроманом. Сразу после инцидента ответственность за атаку в Маниле взяло на себя "Исламское государство". Однако власти Филиппин заверили, что ЧП - не теракт, а попытка ограбления.

  

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